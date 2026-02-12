Arresto nel Messinese, Antoci: “Un segnale chiaro contro intimidazioni e violenza, grazie a chi difende il territorio e a chi denuncia”

Strasburgo – “Quando qualcuno prova a imporre paura e silenzio, non colpisce solo singole persone, colpisce il lavoro onesto e la dignità di intere comunità. Per questo ringrazio la Procura di Patti e l’Arma dei Carabinieri per l’attività svolta. Conosciamo questo metodo ed è lo stesso usato in altre occasioni per accaparrarsi i terreni così come conosciamo l’utilizzo ignobile dell’uccisione di poveri animali per lanciare messaggi macabri ed intimidatori.” così Giuseppe Antoci parlamentare europeo e Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo.

Antoci esprime apprezzamento al Procuratore della Repubblica di Patti Angelo Cavallo, al Sostituto Procuratore Andrea Apollonio e alla Compagnia dei Carabinieri di Santo Stefano di Camastra per il lavoro svolto e per l’impegno costante a tutela della legalità sul territorio.

Il contrasto alle intimidazioni è un presidio essenziale per le aree interne e per i settori più esposti, come l’agricoltura e l’allevamento.

“Ogni intimidazione è un tentativo di controllo del territorio. E ogni risposta rigorosa dello Stato è una protezione concreta per chi lavora, denuncia e resiste. La legalità va sostenuta con la presenza delle istituzioni e con il supporto a chi subisce pressioni o minacce. Lo Stato deve essere più forte della paura” – conclude Antoci.