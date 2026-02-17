Arpa Sicilia, Giambona(PD): “Vicinanza ai 95 lavoratori precari, serve soluzione strutturale”

PALERMO – “Esprimo la mia piena vicinanza ai 95 lavoratori precari di ARPA Sicilia, che sono oggi scesi in piazza per chiedere certezze sul proprio futuro occupazionale”. Così Mario Giambona, deputato regionale e vice capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, a margine del sit-in organizzato a Piazza Indipendenza, a Palermo, dai lavoratori precari di ARPA Sicilia.

“Si tratta di lavoratrici e lavoratori assunti tramite concorso, indispensabili per il funzionamento dell’Agenzia, già alle prese con una grave carenza di organico. Per questo – aggiunge Giambona – ho presentato un’interrogazione urgente e una richiesta di audizione in Commissione, per portare avanti ogni azione utile a risolvere la problematica”.

“Rivolgo infine un appello al presidente della Regione, Renato Schifani, affinché si giunga rapidamente a una soluzione strutturale prima della scadenza dei contratti del 28 febbraio”, conclude il deputato dem.