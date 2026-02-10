Area Civica contro Mirisola: “Risponda nel merito e smetta gli attacchi personali”

Nel confronto politico che continua a svilupparsi attorno alle dichiarazioni dell’assessore Marcello Mirisola e alle critiche rivolte alla consigliera Annalisa Petitto, interviene con una presa di posizione articolata Area Civica, che replica alle parole dell’assessore contestandone metodo, toni e merito. Di seguito, la nota.



Area Civica interviene sulle dichiarazioni dell’assessore Mirisola, che ha scelto la polemica personale come sostituto della risposta politica e amministrativa. Da settimane, anziché chiarire nel merito questioni concrete che riguardano le sue deleghe (cura e manutenzione del verde pubblico, polizia municipale, protezione civile, tutela dell’acqua, del suolo e dell’aria), lui, come l’Amministrazione, mostra un’evidenza ormai incontestabile: l’unico bersaglio ricorrente è la consigliera Annalisa Petitto. Non è confronto, non è dialettica istituzionale, ma è la conferma di una linea comunicativa fondata sulla delegittimazione dell’opposizione, con un’ossessione monotematica che porta sempre allo stesso nome.

Area Civica respinge integralmente l’impostazione insultante e paternalistica con cui Mirisola pretende di liquidare interrogativi legittimi parlando di “pontificare”, “dilettantismo” e “incompetenza”. La consigliera Petitto, l’Amministrazione tutta se ne faccia una ragione, esercita un controllo politico-amministrativo che appartiene a ogni opposizione seria e che deriva direttamente dal mandato ricevuto dai cittadini. Ma è ormai palese che a qualcuno diano fastidio una o più domande scomode su cui, ancora, vige il silenzio.

Dall’alto della sua carriera politica di 18 mesi, Mirisola si rifugia in un gioco lessicale che non convince nessuno, distinguendo tra “responsabile” e “direttore di unità territoriale” dell’azienda che gestisce un servizio essenziale. Area Civica chiarisce un punto che i cittadini comprendono benissimo: nelle materie delicate non basta recitare definizioni. Per questo le domande restano, e restano legittime. Chi è davvero sereno non replica con questo tono saccente.

Non regge neppure l’argomento secondo cui “le deleghe non c’entrano”. Un’Amministrazione non è una sommatoria di stanze isolate, poiché l’azione politica è collegiale, gli indirizzi incidono trasversalmente e le scelte di programmazione, bilancio, controlli e rapporti istituzionali hanno inevitabili ricadute anche sui servizi essenziali.

Quanto al tentativo di scaricare tutto su SRR e UREGA, Area Civica ricorda che il Comune non è spettatore. Il fatto che alcune procedure si svolgano in altre sedi non esonera l’Amministrazione comunale dal dovere politico e istituzionale di tutela della comunità, di pretesa sulla qualità del servizio, di verifica, di pressione amministrativa e di rendicontazione ai cittadini. Lo “scaricabarile”, lungi dall’essere una strategia, è una resa mascherata.

C’è poi un profilo politico che Area Civica non può ignorare. Mirisola, pur vantando una “carriera” politica di pochi mesi, ha già adottato la postura tipica dell’arrogante e del saccente: toni perentori, lezioni non richieste, attacchi personali come surrogato del confronto. È una scelta che rivela più insicurezza che forza e che, soprattutto, non migliora di un millimetro la vita dei cittadini.

Area Civica ribadisce che la consigliera Petitto continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, rigore e determinazione, attraverso atti, accessi, verifiche e richieste puntuali. L’Amministrazione, se intende davvero archiviare la questione, faccia ciò che finora ha evitato: risponda nel merito, alle domande di ieri, di oggi e di domani. Eviti le invettive. I cittadini chiedono servizi che funzionano, controlli credibili e amministratori capaci di reggere il confronto senza trasformarlo in un attacco al dissenso.

Ci auguriamo che l’Amministrazione utilizzi anche solo il 10% delle energie spese per silenziare il dissenso della consigliera Petitto per produrre servizi per i nisseni: farebbero cosa gradita alla comunità tutta.

La segreteria politica di Area Civica

Felice Dierna, consigliere comunale di Caltanissetta

Marco Fasciana, coordinatore movimento “Integra”

Carmelo Milazzo, coordinatore movimento “Oltre”

Leyla Montagnino, coordinatore movimento “Insieme”

Calogero Palermo, consigliere comunale di Caltanissetta