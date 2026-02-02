Al via a Palazzo Chigi la riunione sulla sicurezza con Meloni

Al via la riunione sulla sicurezza a Palazzo Chigi, convocata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ieri, all’indomani degli scontri nella manifestazione per Askatasuna, a Torino. Al vertice di governo presieduto da Meloni partecipano i vicepremier Antonio Tajani (in collegamento da Palermo) e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Carlo Nordio (Giustizia), i sottosegretari Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza, e Giovanbattista Fazzolari, nonché i vertici delle forze dell’ordine, il comandante generale dell’Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, il comandante generale della Guardia di finanza Andrea De Gennaro e il capo della Polizia Vittorio Pisani. La premier ieri ha spiegato che la riunione servirà “per parlare delle minacce all’ordine pubblico di questi giorni e per valutare le nuove norme del decreto sicurezza”. (ANSA).