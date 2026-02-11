Salute

Agrigento, vandali danneggiano mezzi di ditta per posa fibra ottica

Mer, 11/02/2026 - 19:13

Nel quartiere San Leone ad Agrigento i mezzi di una ditta impegnata nella posa della fibra ottica sono stati vandalizzati nella notte tra martedì e mercoledì. Open Fiber condanna con fermezza il grave episodio. L’impresa esecutrice, la 3G Energy di Favara, ha immediatamente denunciato il fatto alla Polizia di Stato.

I responsabili di tale gesto non hanno semplicemente creato un disagio a un’azienda siciliana ma hanno soprattutto danneggiato una infrastruttura pubblica strategica, finanziata in buona parte con fondi del Pnrr dice Open fiber.

