Agrigento, vandali danneggiano mezzi di ditta per posa fibra ottica

Nel quartiere San Leone ad Agrigento i mezzi di una ditta impegnata nella posa della fibra ottica sono stati vandalizzati nella notte tra martedì e mercoledì. Open Fiber condanna con fermezza il grave episodio. L’impresa esecutrice, la 3G Energy di Favara, ha immediatamente denunciato il fatto alla Polizia di Stato.

I responsabili di tale gesto non hanno semplicemente creato un disagio a un’azienda siciliana ma hanno soprattutto danneggiato una infrastruttura pubblica strategica, finanziata in buona parte con fondi del Pnrr dice Open fiber.