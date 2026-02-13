Agrigento, laboratorio di armi clandestine: arrestato impiegato pubblico

Il gip Nicoletta Sciarratta ha convalidato l’arresto del 56enne di Montallegro, impiegato pubblico, fermato per detenzione di armi clandestine. Il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Durante l’interrogatorio di convalida, l’uomo – assistito dal legale Fabio Inglima Modica – ha ammesso i fatti, spiegando di avere modificato i fucili “per gioco”. L’arresto era stato eseguito dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Agrigento che avevano scoperto nella sua abitazione un laboratorio artigianale con due fucili ad aria compressa alterati e l’attrezzatura per la modifica delle armi.

Le verifiche avevano accertato che la potenza dei fucili era stata aumentata fino a quattro volte rispetto ai limiti consentiti, trasformandoli in armi clandestine. I finanzieri avevano inoltre sequestrato quasi duemila pallini di varia grammatura, utilizzati come munizioni. L’uomo era stato arrestato in flagranza e condotto nel carcere di Agrigento prima della decisione del giudice.