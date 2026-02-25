Il 10eLotto premia la Sicilia. Nel concorso di martedì 24 febbraio, come riporta Agipronews, vinti 28mila euro grazie al 9 da 20mila euro realizzato a Gioiosa Marea, in provincia di Messina, in via Annarita Sidoti e al 7 da 8mila euro indovinato a Calatabiano, in provincia di Catania, in via Lapide Nuova. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 637,9 miliardi da inizio anno.
10eLotto, in Sicilia vinti 28mila euro
Mer, 25/02/2026 - 10:35
Condividi su: