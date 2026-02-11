Un giovane di ventiquattro anni si è presentato, il primo febbraio, in un ospedale di Tolosa ( Francia) Lamentando forti dolori ma senza dare spiegazioni sulla causa. Dagli esami diagnostici però è emerso qualcosa di sbalorditivo: il giovane, infatti si era infilato nel retto un reperto militare risalente al 1918 lungo 16cm e largo 4. I medici hanno chiamato gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco che hanno istituito un perimetro di sicurezza. Subito dopo l’estrazione, gli artificieri hanno provveduto a disinnescare la bomba.