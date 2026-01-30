Udc Sicilia, Massimo Pellingra Contino nominato responsabile regionale del settore giuridico-amministrativo

Nuova adesione e nuovo incarico nell’Unione di Centro in Sicilia. Il Prof. Avv. Massimo Pellingra Contino, dopo aver aderito ufficialmente all’Unione di Centro seguendo la scelta già fatta dal Dott. Maurizio Lo Galbo, vista la grande esperienza e professionalità acquisita negli anni, è stato nominato Responsabile Regionale del Settore Giuridico ed Amministrativo dell’UDC. La nomina è stata formalizzata a Palermo il 27 gennaio 2026 dal Coordinatore politico regionale On. Decio Terrana, dopo il parere favorevole del Segretario Nazionale Sen. Antonio De Poli e del Presidente del partito On. Lorenzo Cesa.

Una scelta che punta a rafforzare l’organizzazione del partito sul territorio e a valorizzare competenze tecniche e professionali a supporto dell’attività politica e amministrativa. Il prof. Pellingra, infatti, oltre ad un curriculum professionale di alto spessore, ha già avuto esperienze dirette in Politica, come Assessore al Comune di Naro, e come candidato all’VIII Circoscrizione del Comune di Palermo. Oggi è Docente di Diritto Amministrativo dell’Università di Palermo e Avvocato della Città Metropolitana di Palermo.

Soddisfazione è stata espressa dal Dott. Maurizio Lo Galbo, Responsabile agli Enti Locali per la provincia di Palermo: “Un incarico importante che darà ulteriore solidità al partito. Il contributo del Prof. Pellingra Contino sarà determinante per sostenere amministratori e territori con competenza e concretezza”.

Anche l’On. Decio Terrana ha sottolineato il valore della nomina: “Siamo certi che lavoreremo in sinergia per raggiungere risultati importanti e continuare la crescita dell’UDC sul territorio”.

Il Prof. Avv. Massimo Pellingra Contino, ringraziando per la fiducia ricevuta, ha dichiarato: “Accolgo questo incarico con gratitudine e senso di responsabilità. Mi metto a completa disposizione del partito per contribuire al rafforzamento dell’azione politica e amministrativa in Sicilia”.