Spari contro auto, ferita una ragazza alla mandibola nel Siracusano

Diversi colpi di pistola sono stati esplosi contro una Fiat Panda, con a bordo una giovane coppia di Lentini ieri notte a Carlentini, nel Siracusano e una ragazza è rimasta ferita alla mandibola. La giovane è stata portata all’ospedale Umberto I di Siracusa dove è stata operata.

Non corre pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intorno all’una e trenta, i due 24enni stavano rientrando a casa dopo una serata al cinema a bordo di un auto presa a noleggio, quando in via Del Mare sono stati affiancati da un’altra autovettura dalla quale sono esplosi i colpi di pistola e la ragazza, che si trovava a lato del guidatore, è stata colpita. La Procura di Siracusa sta coordinando le indagini. I due giovani appartengono a famiglie conosciute ed estranee a contesti criminali. Gli inquirenti sembrano ipotizzare uno scambio di persona, e probabilmente gli assalitori avrebbero confuso l’autovettura presa a noleggio.