Sicurezza, Salvini: “In dl sgombero immediato di tutte le case occupate abusivamente”

“È in via di definizione il decreto sicurezza che dovrebbe arrivare in Consiglio dei ministri la settimana prossima e io sto insistendo, come vicepresidente del Consiglio e anche come partito, per inserire proprio nel testo base del decreto sicurezza anche l’immediato sgombero non solo della prima casa occupata abusivamente – come è già per norma e sta dando buoni risultati -, ma anche di tutte le altre case occupate abusivamente, perché il diritto alla proprietà privata non può essere limitato alla prima casa. È un reato, punto”, quindi bisogna “inserire nel decreto di prossima approvazione lo sgombero immediato di tutte le case occupate abusivamente”.

Così il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento a un evento organizzato da Confedilizia a Napoli.