Sicilia, terribile scontro tra ambulanza e camion: 3 operatori sanitari feriti

Mar, 20/01/2026 - 16:00

Un grave incidente stradale ha coinvolto l’ambulanza della postazione “Alfa 1 – Agrigento” e un camion. L’impatto, spiega il Seus 118, e’ stato particolarmente violento. Il bilancio e’ di tre feriti, tutti appartenenti all’equipaggio del mezzo di soccorso e immediatamente trasferiti all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

L’incidente stradale non appare collegato al maltempo che in queste ore imperversa sull’isola. “Riccardo Castro e Giuseppe Misuraca, rispettivamente Presidente e Direttore della Centrale Operativa – afferma una nota – nell’esprimere profonda vicinanza ai sanitari coinvolti e augurare una pronta e completa guarigione agli operatori feriti”, esprimono “piena solidarieta’ e ringraziamento all’equipaggio coinvolto, che quotidianamente opera con dedizione e senso del dovere al servizio della collettivita’. (Foto di repertorio)

