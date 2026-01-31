Sicilia, maltempo: tromba marina al largo di Marzamemi

Una tromba marina si e’ formata nelle ultime ore al largo di Marzamemi, nel sud del Siracusano, in concomitanza con l’allerta gialla per maltempo diramata dalla Protezione civile regionale.

Il fenomeno si e’ sviluppato in mare aperto e non avrebbe raggiunto la coste. Al momento non si segnalano feriti ne’ danni. Restano in corso le verifiche, anche per accertare eventuali imbarcazioni in mare nonostante le condizioni avverse. L’episodio ha riacceso l’attenzione nel borgo, gia’ colpito nei giorni scorsi dal ciclone Harry, che aveva causato mareggiate, allagamenti ed evacuazioni di alcune abitazioni.