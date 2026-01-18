Salute

Sicilia, “invasione” di Migranti: 165 in tre sbarchi a Lampedusa col mare in tempesta

Dom, 18/01/2026 - 17:31

Tre gruppi di migranti, per un totale di 165 persone, sono stati rintracciati tra l’alba e la mattinata alla Guitgia, a Cala Palme e lungo la strada di Ponente. Alla Guitgia i carabinieri hanno fermato 74 eritrei, egiziani, pakistani, bengalesi, iracheni e marocchini partiti da Tagiura, in Libia. La barca di 12 metri e’ stata individuata ma non puo’ essere recuperata a causa del mare agitato.

A Cala Palme i finanzieri della sezione navale hanno bloccato 70 eritrei, pakistani, bengalesi e sudanesi giunti autonomamente con un altro natante di 12 metri, anch’esso non recuperabile. Infine, la tenenza della guardia di finanza ha rintracciato 21 migranti, tra bengalesi, pakistani e sudanesi: 16 lungo la strada di Ponente, all’altezza di Cala Galera, e 5 al porto. Quest’ultimo gruppo ha riferito di essere partito da Zuara, in Libia, con un gommone di 6 metri non ancora ritrovato. Tutti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano 178 ospiti. Per oggi non sono previsti nuovi trasferimenti.

