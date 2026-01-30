Sicilia, il presidente dell’Ars Galvagno: “L’Europa si occupi di noi, siamo isolani non isolati”

“Ci auguriamo che anche l’Europa possa occuparsi della Sicilia perché noi siamo isolani non siamo isolati. Vorremmo vedere risposte anche da loro”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea della Regione Siciliana, Gaetano Galvagno, oggi a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, per una verifica dei danni dopo il maltempo dei giorni scorsi. “Oggi sono a Siracusa per rendermi conto dei danni provocati dal ciclone – ha aggiunto – la priorità è uscire dall’emergenza e stare accanto alle amministrazioni locali e agli imprenditori che sono in ginocchio. Ma tutto deve essere supportato da relazioni. Attendiamo le indicazioni che ci verranno fornite per ristorare chi oggi è in grande difficoltà. Il nostro è un grandissimo territorio con diverse specificità: imprenditori, agricoltori e pescatori”. (ANSA).