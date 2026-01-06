Sicilia, il presidente della commissione regionale Antimafia Cracolici: “Il Paese sconta la mancanza di verità sull’omicidio di Piersanti Mattarella”

“La verità che manca sull’omicidio di Piersanti Mattarella è un punto nero della nostra democrazia. Fare chiarezza su quegli anni e sul contesto che portò all’assassinio di un presidente della Regione che sperava in un cambiamento per la sua terra, che aveva un’idea di Sicilia diversa, ‘dalle carte in regola’, libera dalla rassegnazione e dalle corruttele, è il senso che anima giornate di memoria come quella di oggi. Il suo impegno deve essere uno stimolo per tutti noi a non cedere alla rassegnazione e all’indifferenza contro la mafia”. Lo ha detto il presidente della commissione regionale Antimafia, Antonello Cracolici, in occasione della commemorazione di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione siciliana ucciso il 6 gennaio 1980. (ANSA).