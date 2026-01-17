Salute

Sicilia, feriscono 27enne con colpi di fucile: arrestati padre e figlio

Redazione

Sab, 17/01/2026 - 13:27

Carabinieri della compagnia di Noto hanno seguito un’ordinanza di cautelare in carcere, emessa dal gip di Siracusa, nei confronti di padre e figlio, di 56 e 33 anni, per porto illegale di arma comune da sparo e lesioni personali aggravate.

Secondo l’accusa i due, con precedenti penali e di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, già sottoposti agli arresti domiciliari per altra causa, sono accusati di avere esploso colpi di fucile contro la roulotte di un 27enne, ferendolo alle gambe, avvenuta a Noto la sera del 27 agosto 2025. Il movente sarebbe da collegare a vecchi rancori. I due arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati condotti nella casa circondariale Cavadonna di Siracusa

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Necrologi di Caltanissetta