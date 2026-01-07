Salute

Scontro tra due veicoli nell’Agrigentino, morto 42enne

Redazione 3

Mer, 07/01/2026 - 09:30

Un uomo di 42 anni è morto questa mattina in un incidente stradale lungo la statale 188, in territorio di Santa Margherita Belice. Secondo una prima ricostruzione, il furgoncino su cui viaggiava si è scontrato con una minicar elettrica per cause ancora da accertare. L’impatto è stato violento e per il conducente del furgone non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. La circolazione è rimasta bloccata per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti. (AGI)

