Sciacallaggio dopo ciclone Harry, due arresti nell’Agrigentino

Avrebbero approfittato dei danni provocati dal ciclone Harry per introdursi in un locale estivo sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone e tentare di rubare bottiglie di alcolici. L’azione di sciacallaggio e’ stata interrotta dall’intervento dei carabinieri del Nucleo radiomobile, che hanno arrestato due cittadini tunisini poi posti ai domiciliari su disposizione dell’autorita’ giudiziaria.

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio nelle ore notturne, hanno notato movimenti sospetti all’interno del locale e sono intervenuti subito. I due hanno tentato di fuggire a piedi ma sono stati raggiunti e bloccati. L’episodio si inserisce in un contesto gia’ segnato dai gravi danni causati dal ciclone lungo la costa agrigentina, dove molte attivita’ commerciali sono state duramente colpite dal maltempo