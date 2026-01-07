San Mauro Castelverde celebra il successo del Presepe Vivente, il borgo trasformato in un racconto senza tempo

Si è conclusa con grande partecipazione e unanime apprezzamento l’edizione 2026 del Presepe Vivente di San Mauro Castelverde, che dal 3 al 5 gennaio ha riportato il borgo madonita indietro nel tempo, tra spiritualità, tradizioni popolari e sapori autentici. Un evento capace di coinvolgere residenti e visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più suggestivi del periodo natalizio.

La rappresentazione ha preso vita lungo le strade più caratteristiche del centro storico, trasformate in una scenografia naturale di rara bellezza. Vicoli, slarghi e angoli del paese hanno fatto da cornice ai figuranti in abiti d’epoca, che hanno animato scene di vita quotidiana, mestieri antichi e momenti di preghiera. La capanna della Natività, cuore simbolico del percorso, ha rappresentato un luogo di raccoglimento e spiritualità, capace di emozionare grandi e piccoli e di creare un clima di autentica condivisione.

Ad arricchire l’esperienza, la proposta gastronomica che ha valorizzato le eccellenze locali: cutruruni dolci e salati, pane cunzatu, zuppa ai sette legumi all’olio “Crastu”, biscotti tradizionali e vino, insieme alla dimostrazione della produzione casearia del Caciocavallo figurato. Un viaggio nei sapori che ha completato il racconto delle tradizioni del territorio.

Il Presepe Vivente si è confermato non solo come rappresentazione della Natività, ma come un vero momento di incontro e di partecipazione collettiva, capace di rafforzare il senso di appartenenza della comunità e di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle tradizioni.

“Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il Sindaco di San Mauro Castelverde Giuseppe Minutilla. Il Presepe Vivente ha saputo valorizzare la bellezza del nostro paese, trasformando le sue vie in un luogo di emozione, fede e accoglienza. È stato un successo reso possibile grazie all’impegno delle associazioni, dei volontari e di tutta la comunità, che ancora una volta ha dimostrato grande spirito di collaborazione.”

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa è stata curata dalla locale Azione Cattolica, da anni impegnata nella valorizzazione culturale e spirituale del territorio, in collaborazione con il Comune di San Mauro Castelverde, confermando un modello virtuoso di sinergia al servizio della comunità e della promozione del borgo.

