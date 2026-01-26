Salute

San Leone, due fratelli nordafricani sorpresi a rubare in ristorante danneggiato dal ciclone: arrestati

Redazione

San Leone, due fratelli nordafricani sorpresi a rubare in ristorante danneggiato dal ciclone: arrestati

Lun, 26/01/2026 - 17:54

Condividi su:

Due fratelli di 19 e 23 anni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri ad AGRIGENTO per tentato furto in un locale nella frazione balneare di San Leone. I due di origini nordafricane sono stati sorpresi dai militari all’interno di un ristorante recentemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry, mentre tentavano di portare via generi alimentari e bevande per un valore complessivo di oltre 1.000 euro.

La refurtiva è stata recuperata, mentre per i due fratelli è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta