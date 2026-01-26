San Leone, due fratelli nordafricani sorpresi a rubare in ristorante danneggiato dal ciclone: arrestati

Due fratelli di 19 e 23 anni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri ad AGRIGENTO per tentato furto in un locale nella frazione balneare di San Leone. I due di origini nordafricane sono stati sorpresi dai militari all’interno di un ristorante recentemente danneggiato dalle mareggiate provocate dal ciclone Harry, mentre tentavano di portare via generi alimentari e bevande per un valore complessivo di oltre 1.000 euro.

La refurtiva è stata recuperata, mentre per i due fratelli è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.