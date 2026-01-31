San Cataldo, il M5S e Centro Sinistra Sancataldese: “La polemica sulle strisce blu sembra assumere i contorni di una campagna anticipata”

San Cataldo. Il Movimento 5 Stelle, Bella Adriano, Naro Cinzia e Salerno Fabio e Centro Sinistra Sancataldese, Lombardo Maurizio, intervengono in merito al tema delle strisce blu. Di seguito la nota







Il tema delle strisce blu a San Cataldo, nell’ultima seduta del Consiglio Comunale, si è trasformato in un confronto politico acceso. La mozione di un consigliere di opposizione contro le linee guida adottate in zona Largo Santa Fara è apparsa più come un’iniziativa di visibilità che un contributo al dibattito, anche perché lo stesso consigliere non aveva partecipato alle conferenze preliminari dedicate al confronto tecnico e politico.

La raccolta firme allegata alla mozione risulterebbe composta in larga parte da cittadini non residenti nell’area interessata, talvolta persino di altri Comuni, riducendo così la reale rappresentatività dell’iniziativa.

Oltretutto, al contrario da quello che rivendicava questa mozione, una delegazione di residenti era già stata ricevuta dal Sindaco, che dopo aver ottenuto chiarimenti sulla distribuzione degli stalli – per la maggior parte appunto gratuiti – ha lasciato l’incontro con maggiore serenità, segno che la protesta potrebbe essere stata alimentata da informazioni parziali.

Durante il dibattito, il consigliere ha promesso che, in caso di ritorno al governo della città, eliminerebbe le strisce blu. Una posizione che ha sollevato perplessità, considerando che lo stesso (ex Sindaco) non aveva contestato la misura della sosta a pagamento reintrodotta dai commissari prefettizi durante il periodo di scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose e dissesto finanziario.

In vista delle prossime elezioni amministrative, la polemica sulle strisce blu sembra così assumere i contorni di una campagna anticipata, più che un confronto serio sulle condizioni strutturali del Comune e sulle soluzioni necessarie per garantire servizi e sicurezza ai cittadini.