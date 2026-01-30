Salvini: “Un miliardo per reti idriche italiane”

“Sono qua apposta per parlare con i sindaci, perché un conto è sentirli al telefono dal ministero, cosa che ho fatto, un conto è parlarci di presenza. Aggiungo che ieri in Consiglio dei Ministri nel decreto Pnrr abbiamo inserito un altro miliardo di euro sul tema dell’acqua sulla dispersione idrica per sistemare le reti fognarie, anche questo prevenzione del dissesto. Quindi c’è un miliardo ulteriore che non c’era per sistemare la rete idrica in tutta Italia, quindi anche in Sicilia“. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Furci Siculo