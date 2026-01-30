Salute

Salvini: “Un miliardo per reti idriche italiane”

Redazione

Salvini: “Un miliardo per reti idriche italiane”

Ven, 30/01/2026 - 15:56

Condividi su:

“Sono qua apposta per parlare con i sindaci, perché un conto è sentirli al telefono dal ministero, cosa che ho fatto, un conto è parlarci di presenza. Aggiungo che ieri in Consiglio dei Ministri nel decreto Pnrr abbiamo inserito un altro miliardo di euro sul tema dell’acqua sulla dispersione idrica per sistemare le reti fognarie, anche questo prevenzione del dissesto. Quindi c’è un miliardo ulteriore che non c’era per sistemare la rete idrica in tutta Italia, quindi anche in Sicilia“. Lo ha detto il ministro Matteo Salvini a Furci Siculo 

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta