Salvini: “Il 2026 sarà l’anno buono per il ponte sullo Stretto”

“Per il ponte torneremo dopo a litigare con la Schlein, sto aspettando la Corte dei Conti poi torneremo dando tutte le risposte possibili. Vorrà dire che io avevo detto 2025, conto che sia il 2026, a Dio piacendo, l’anno buono. I tecnici sono pronti, le imprese sono pronte, i soldi ci sono il progetto c’è”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini parlando del Ponte sullo Stretto a Furci Siculo