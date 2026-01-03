Saldi invernali al via in Sicilia, Confcommercio Ragusa: “Sostenere i negozi di vicinato”

Saldi invernali al via oggi in Sicilia. Un appuntamento atteso sia dai consumatori che dalle imprese del settore moda. Secondo le stime di Confcommercio a livello nazionale, saranno circa 16 milioni le famiglie italiane che approfitteranno dei saldi, con una spesa media di 137 euro a famiglia. Il giro d’affari previsto a livello nazionale si attesta sui 4,9 miliardi di euro, confermando l’importanza di questo evento per il tessuto economico del Paese. Daniele Russino, presidente di Federazione Moda Italia – Confcommercio Ragusa, evidenzia l’importanza di supportare il commercio locale. “Scegliere i negozi del proprio territorio – dice – significa sostenere le imprese locali, mantenere vive le città e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità”. Un invito a riflettere sul valore aggiunto che il commercio di prossimità offre non solo in termini economici, ma anche sociali e culturali. “I saldi invernali – continua Russino – rappresentano, inoltre, un’importante opportunità per le imprese del settore moda, consentendo la rotazione delle scorte e favorendo una più efficace programmazione delle nuove collezioni. Questo ciclo virtuoso contribuisce a mantenere elevata la qualità e la varietà dell’offerta commerciale, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento e consapevole. Acquistare in modo responsabile è fondamentale: i consumatori sono invitati a preferire negozi che garantiscano trasparenza nei prezzi, la possibilità di effettuare pagamenti elettronici e che valorizzino il commercio di vicinato. Sostenere il commercio locale – conclude – significa investire nel futuro della propria città, incentivando relazioni di fiducia e contribuendo alla vitalità del territorio”. (Adnkronos)