Questura Caltanissetta, cessa il servizio attivo nella Polizia il Commissario Capo Daniela Terrana

Lo scorso primo gennaio, dopo 35 anni di servizio, ha cessato il servizio attivo nella Polizia di Stato il Commissario Capo Daniela Terrana. Il funzionario, laureata in giurisprudenza, è entrata in Polizia dal 1990 ed ha iniziato la sua carriera alla Questura di Caltanissetta dove ha svolto prima attività di controllo del territorio alla Sezione Volanti e successivamente di indagini antimafia presso la Sezione Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine, coordinando rilevanti attività investigative finalizzate al sequestro di ingenti patrimoni riconducibili a noti esponenti della criminalità organizzata della provincia di Caltanissetta. Nel 1995 è stata trasferita al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, proseguendo l’attività nel settore delle misure di prevenzione e della sicurezza, occupandosi in particolare della gestione e del controllo dei soggetti pregiudicati e/o sottoposti a misure. Dal 2009 al 2018 ha diretto la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, per poi tornare al Commissariato di Pubblica sicurezza dove, tra le altre attività, si è occupata di violenza di genere, perfezionando il proprio patrimonio di competenze professionali in materia dei reati riconducibili al c.d. “codice rosso”. Alla dr.ssa Terrana, funzionaria di Polizia preparata e apprezzata da tutti i colleghi, vanno i nostri migliori auguri.