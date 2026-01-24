Poker di Manganaro, la Nissa Futsal domina il Gagliano: playoff nel mirino

Successo netto e senza appello per la Nissa FC Futsal, che davanti al proprio pubblico supera con un perentorio 9-2 il Gagliano, confermando un eccellente stato di forma e ribadendo le proprie ambizioni per chiudere al secondo posto e disputare i play off.

La gara si mette immediatamente sui binari favorevoli ai padroni di casa, bravi a imporre ritmo, intensità e qualità sin dalle prime battute. Il Gagliano fatica a contenere la pressione offensiva della Nissa, che costruisce occasioni in serie e chiude di fatto il match già nella prima parte dell’incontro.

Sugli scudi Manganaro, autentico uomo copertina della serata, autore di quattro reti e costante riferimento offensivo. Le sue giocate mettono ripetutamente in difficoltà la retroguardia avversaria, incapace di arginarne dinamismo e concretezza sotto porta.

Andrea Manganaro autore di 4 dei 9 gol

Ottimo anche il contributo di Graef e Vincitore, entrambi a segno con una doppietta, a testimonianza di una manovra corale efficace e di una squadra capace di colpire con soluzioni diverse. A completare il ricco tabellino dei marcatori è Talluto, che firma una rete meritata al termine di una prestazione generosa e di grande applicazione.

Il Gagliano prova a reagire e a restare in partita, ma con il passare dei minuti emerge in maniera sempre più evidente la superiorità tecnica e atletica della Nissa Futsal, che controlla il gioco fino al triplice fischio finale.

Una vittoria larga e meritata per la formazione guidata da coach La Mendola, che consolida fiducia e morale e si conferma tra le protagoniste del campionato, lanciando un segnale chiaro alle dirette concorrenti.