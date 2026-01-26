Podismo, successo per il 6° Trofeo Sciacca Terme: bene la Marathon Caltanissetta

Una domenica di sport, fatica e bellezza quella vissuta ieri, 25 gennaio, a Sciacca. La città termale ha ospitato il 6° Trofeo Sciacca Terme, gara d’apertura del Grand Prix siciliano di corsa su strada per la stagione 2026. L’evento, che ha dato ufficialmente il via al calendario della Sicilia Occidentale, ha visto ai nastri di partenza oltre 350 atleti provenienti da tutta l’isola.

Nonostante un cielo inizialmente grigio che faceva temere il peggio, il sole ha fatto capolino proprio a ridosso dello start, riscaldando gli atleti impegnati lungo le caratteristiche vie del centro storico. Il tracciato, tecnico e stimolante, prevedeva cinque giri da 2 km (per un totale di 10 km), caratterizzato dai tipici saliscendi saccensi che hanno messo alla prova la resistenza dei corridori.

L’organizzazione, curata magistralmente dalla Sciacca Running sotto la guida del presidente Giuseppe Marciante, ha ricevuto il plauso unanime dei partecipanti. Fondamentale il patrocinio del Comune di Sciacca, rappresentato alla partenza dal sindaco Fabio Termine, e il supporto logistico dei volontari che hanno garantito la sicurezza del percorso.

Tra le società protagoniste non poteva mancare la Marathon Caltanissetta, presente con una delegazione di otto atleti (sette uomini e una donna) che hanno onorato la maglia con prestazioni di spessore e il solito spirito di condivisione che contraddistingue il club nisseno.

Il primo dei “Marathon CL” a tagliare il traguardo è stato Francesco Calabrese, autore di una prova solida chiusa in 47’14”. A seguire, l’esperienza dei “sempreverdi” Massimo Cancemi (51’37”) e Giuseppe Zagarella (52’34”). Buone notizie anche dal resto della squadra: Angelo Spoto: 53’44”, Francesco Lomonaco: 55’53”, Giuseppe Vitello: 59’08, Mariarita Fichera: 01h 05’37” (unica donna della spedizione nissena seppur di Acireale).

“Partecipare a questi eventi è sempre un momento conviviale e ludico – hanno commentato gli atleti – oltre alla sfida con se stessi e alla voglia di raggiungere i propri obiettivi personali.”

A incidere il proprio nome nell’albo d’oro di questa sesta edizione sono stati due atleti di altissimo livello. Tra gli uomini, dominio assoluto per Cristiano Mineo (Palermo Running), che ha letteralmente volato tra i saliscendi del percorso chiudendo con l’eccezionale tempo di 34’20”. Nella categoria femminile, trionfo in casa per la Sciacca Running grazie a Luana Russo, che ha fermato il cronometro a 39’43”, regalando una grande soddisfazione al pubblico locale.

Il post-gara si è confermato una vera festa. All’interno della suggestiva cornice dell’ex Collegio dei Gesuiti, gli atleti sono stati accolti da un ricco ristoro orchestrato dai ragazzi e dalle ragazze del Gruppo Scout Agesci di Sciacca. Protagonisti assoluti i prodotti locali, con le arance di Sciacca a fare da rigenerante naturale per i podisti.

I prossimi appuntamenti

Il Grand Prix siciliano non si ferma. Ecco le date da segnare in rosso per gli appassionati: