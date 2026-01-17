Picchia capotreno e tenta di rapinarlo, ventenne denunciato

I carabinieri hanno individuato e denunciato un senza fissa dimora 20enne accusato di aver aggredito e tentato di rapinare un capotreno nella stazione di Cavatigozzi, a Cremona. L’aggressione è avvenuta giovedì all’alba. Il capotreno era al lavoro nello scalo ferroviario quando ha sorpreso il giovane in un’area in cui non era autorizzato a trovarsi.

A quel punto il 20enne lo ha minacciato e il capotreno si è allontanato cadendo sui binari dove è stato raggiunto e colpito a calci e pugni. L’intervento di un macchinista ha interrotto l’aggressore che aveva anche lo scopo, secondo quanto ricostruito, di sottrarre il cellulare al capotreno.