Pendolino, ‘al Mit il business plan per l’aeroporto di Agrigento’

“Abbiamo prodotto un notevole sforzo per completare un iter tecnico-amministrativo già iniziato in precedenza e per il quale il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, dal mio insediamento, ha stanziato risorse importanti. Mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro, associazioni e istituzioni, che hanno contribuito alla ripresa del progetto, e faccio appello alla politica affinché si impegni per l’inserimento del progetto Aeroporto di Agrigento nel Piano nazionale degli aeroporti”.

Lo ha affermato Giuseppe Pendolino, presidente del Libero consorzio comunale di Agrigento, dopo avere presentato al ministero dei delle Infrastrutture e dei Trasporti il business plan elaborato dalla Kpmg per giustificare la sostenibilità economica dell’aeroporto della Città dei Templi. Il Mit si esprimerà successivamente.