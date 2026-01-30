Niscemi, Faraone(Iv): “Musumeci non ha fatto nulla, si dimetta”

“Dire, come fa Nello Musumeci, che quella di Niscemi era una ‘sciagura annunciata’, ‘lo sapevano anche i bambini’ è deresponsabilizzazione. Un ministro della Protezione civile non è pagato per spiegare perché era inevitabile, ma per fare in modo che non accada”. Lo scrive sui social Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva.”Cosa ha fatto Musumeci in oltre tre anni di governo contro il dissesto idrogeologico? Quasi nulla. Nessuna strategia nazionale, nessuna visione preventiva, nessun coordinamento serio. Né ha riattivato Italia Sicura, l’unica struttura, voluta dall’allora governo Renzi, che aveva messo insieme mappatura del rischio, progettazione e rapidità d’intervento. E perché davanti alla frana certificata ‘attiva’ dal Piano per l’Assetto idrogeologico del Comune di Niscemi nel 2022, quando era governatore della Sicilia, non ha disposto lo sgombero delle abitazioni a rischio? Il caso Niscemi non è un incidente ma l’inerzia elevata a sistema. Per questo la richiesta di dimissioni non è una polemica, ma una conclusione logica. Firmate la petizione per le sue dimissioni”, conclude.