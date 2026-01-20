Salute

Nell’Agrigentino ruba acqua da una fontana pubblica e la vende: denunciato dai carabinieri un dipendente comunale

Mar, 20/01/2026 - 12:19

Furto aggravato, esercizio abusivo di professione e frode in commercio. Sono i reati ipotizzati a carico di un 61enne, residente a Naro (Agrigento) e dipendente comunale, denunciato dai carabinieri. L’uomo è stato sorpreso dai militari alla guida di autocarro Iveco 145, allestito ad autobotte, mentre prelevava indebitamente acqua da una fontana destinata al pubblico servizio, in via Petruzzella a Camastra. Gli accertamenti successivi hanno consentito di documentare la consegna del ‘carico idrico’ in un’abitazione privata di Naro, in via Colapuma, dietro corresponsione di una somma di denaro, e l’assenza ingiustificata dell’uomo dagli uffici comunali. Il veicolo utilizzato per l’attività illecita è stato sequestrato. Nel corso delle operazioni è intervenuto personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, che ha proceduto al campionamento dell’acqua per verificarne le condizioni di salubrità. (Adnkronos)

