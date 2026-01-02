Nel cuore di Naro riapre al pubblico il Presepe Vivente Musical: appuntamento il 3 gennaio

Il Presepe Vivente Musical di Naro continua a registrare un riscontro straordinario di pubblico, confermandosi come uno degli eventi culturali e artistici più partecipati del periodo natalizio in Sicilia. Dopo le prime giornate di apertura, che hanno visto una presenza costante e numerosa di visitatori provenienti da tutta l’Isola, il Presepe Vivente Musical di Naro riaprirà al pubblico dal 3 al 6 gennaio, presso Casa ContemplAttiva, in Piazza Padre Favara, nel cuore della città di Naro. L’evento sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 21.00, con inizio degli spettacoli ogni 30 minuti circa, permettendo al pubblico di accedere in modo ordinato e di vivere pienamente l’esperienza scenica. L’originalità della formula “musical”, la qualità delle interpretazioni, l’impatto emotivo delle scene e la cura di ogni dettaglio – dalle scenografie ai costumi, dalle luci alle musiche dal vivo – stanno rendendo questa edizione un vero e proprio evento, capace di coinvolgere famiglie, appassionati di teatro, turisti e visitatori di ogni età. Il pubblico ha premiato il lavoro corale di attori, musicisti, tecnici e volontari con un entusiasmo crescente, trasformando il Presepe Vivente Musical di Naro in un’esperienza culturale che va oltre la tradizionale rappresentazione natalizia, assumendo la forma di un vero spettacolo teatrale immersivo. Le nuove aperture del 3, 4, 5 e 6 gennaio rappresentano un’ulteriore occasione per assistere a un racconto senza tempo, reinterpretato in chiave contemporanea, dove fede, arte e spettacolo si fondono in un linguaggio accessibile e coinvolgente.Il Presepe Vivente Musical di Naro si conferma così un appuntamento imprescindibile del calendario culturale siciliano e il simbolo di una comunità che sceglie di investire nella bellezza, nella cultura e nel teatro come strumento di condivisione e crescita collettiva.