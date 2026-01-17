Nasce in Sicilia l’osservatorio Codacons sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario

Con l’inizio del 2026 il Codacons annuncia la nascita, in Sicilia, dell’Osservatorio sulla sostenibilità economica e sul rischio finanziario, un nuovo strumento di analisi e monitoraggio dedicato alle dinamiche che incidono sulle scelte economiche delle famiglie e dei cittadini.

L’Osservatorio è istituito nell’ambito del progetto “Percorsi di sostenibilità: educazione finanziaria e innovazione sociale” e si propone di osservare e analizzare in maniera sistematica i principali fattori di vulnerabilità economica, con particolare attenzione ai profili di rischio connessi all’utilizzo degli strumenti finanziari e al ricorso al credito.

“La crescente complessità del contesto economico rende indispensabile la presenza di un presidio stabile di osservazione sul territorio – afferma Francesco Tanasi Segretario Nazionale Codacons –. Questo Osservatorio nasce con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, accrescere la consapevolezza economica e tutelare i cittadini, promuovendo una cultura finanziaria improntata alla sostenibilità e alla responsabilità».

L’iniziativa si inserisce in una fase caratterizzata da un progressivo aumento delle difficoltà economiche e da una crescente esposizione delle famiglie a decisioni finanziarie sempre più complesse, rispetto alle quali informazione e analisi preventiva rappresentano strumenti fondamentali di tutela.

Attraverso l’Osservatorio, il Codacons intende contribuire a una lettura attenta e continuativa delle principali criticità emergenti sul territorio siciliano, favorendo un approccio orientato alla prevenzione dei rischi economici e al rafforzamento della consapevolezza finanziaria, in coerenza con i principi di tutela del consumatore e di sostenibilità sociale.