Munizioni in sala da pranzo e in garage, denunciato 35enne nel Siracusano

I Carabinieri della stazione di Lentini (Siracusa) e dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Augusta hanno denunciato un 35enne per detenzione abusiva di armi. I Carabinieri nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata nei confronti del 35enne hanno trovato e sequestrato due caricatori per pistola calibro 6,35 e oltre 70 proiettili di vario calibro. Il tutto era nascosto in parte all’interno di un armadio nella sala da pranzo e in parte nel garage.