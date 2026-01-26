Migranti, identificate in Olanda 3 vittime del naufragio 2013 a Lampedusa

Tre vittime del maxi naufragio con 368 vittime del 3 ottobre 2013, davanti a Lampedusa, sono state riconosciute e identificate. E’ il primo risultato della visita lampo fatta dal comitato 3 ottobre e dai medici del Labanof dell’università di Milano a Utrecht, in Olanda. A mobilitarsi, rintracciando gli eritrei che vivono nei Paesi Bassi e che hanno perso figli, fratelli e sorelle nella strage di 12 anni fa, ma anche mettendo a disposizione l’appartamento dove sono stati fatti i colloqui e dove sono stati prelevati campioni salivari che serviranno per tracciare il Dna, sono stati due giovani fratelli eritrei: uno che vive e lavora in Germania e l’altro che lavora in un bar-ristorante italiano di Utrecht. Solidarietà e vicinanza fra sconosciuti, fra gente originaria dello stesso Paese, tutte vittime indirette del naufragio che uccise 368 persone, molte delle quali sono ancora senza un’identità. “Sapevamo che, durante l’annuale commemorazione, a Lampedusa, c’era la possibilità di fare il prelievo del Dna – raccontano – era da 8 anni che provavamo a farlo, cercando di andare a Lampedusa, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo saputo tramite i social che c’era questa opportunità e quindi abbiamo chiamato a raccolta i parenti dei connazionali morti in quel naufragio”. Fra social e Whatsapp si sono dati appuntamento al quarto piano di una palazzina di edilizia popolare a Utrecht. Avrebbero dovuto essere 10 i familiari pronti a sottoporsi al tampone salivare che permetterà d’acquisire il Dna che andrà confrontato con quello dei cadaveri recuperati. Senza che nessuno se lo aspettasse, si sono presentati altri due congiunti di eritrei di cui non si hanno più notizie e che pare fossero sul peschereccio di 20 metri colato a picco davanti l’Isola dei Conigli, 155 furono i superstiti. (ANSA).