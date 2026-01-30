Maltempo Sicilia, Galvagno: “Nessun ricevimento per la festa di Sant’Agata”

“Nessun ricevimento a Palazzo Minoriti in occasione delle festività agatine in segno di solidarietà e vicinanza ai territori siciliani colpiti dalle recenti calamità”. È quanto stabilito dal presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno e dal prefetto di Catania Pietro Signoriello che hanno scelto di annullare, quest’anno, il tradizionale appuntamento del 5 febbraio nel complesso che accoglie la Prefettura e la sede catanese dell’Assemblea Regionale Siciliana. Il presidente Galvagno, come sempre, offrirà a Sant’Agata l’omaggio floreale durante la processione della Patrona di Catania del 5 febbraio e prenderà parte a tutte iniziative liturgiche. (ITALPRESS).