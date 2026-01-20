Maltempo, interventi dei Vigili del fuoco in Sicilia est tra alberi abbattuti e pali divelti

Sono oltre 70 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco di Siracusa nelle ultime 24 ore a causa del maltempo. Le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi e divelto pali elettrici con conseguente interruzione dell’energia in alcune zone. I vigili del fuoco stanno intervenendo anche per rimuovere parti di edifici pericolanti e per liberare le strade da tendoni, lamiere e cartelli pubblicitari spinti dal vento. Gli interventi di questa notte si sono concentrati tra Siracusa, Augusta e Priolo Gargallo. Circa ottanta, invece, gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Ragusa, che hanno interessato principalmente coperture di capannoni, tabelloni pubblicitari e alberi divelti. Situazione complicata anche in provincia di Enna, dove i vigili del fuoco hanno portato a termine oltre 40 interventi. Enna e Calascibetta le città più colpite e anche in questo caso sono stati diversi gli alberi e i pali dell’illuminazione pubblica divelti. Il Comando provinciale ha disposto il potenziamento dell’organico in servizio in queste ore di maltempo. Il report del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, invece, racconta di una notte con una cinquantina di chiamate alle quali è stata data risposta, 15 delle quali soltanto nel capoluogo etneo. Anche in questo caso la maggior parte degli interventi ha riguardato il distacco di calcinacci e alberi pericolanti. (Dire)