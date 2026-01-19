Maltempo ‘incontrollabile’: il sindaco di Agrigento, “Vento oltre 100kmh; State a casa”

“Restate a casa”: il sindaco di Agrigento, Francesco Micciche’, si rivolge in questo modo ai propria concittadini, avvertendo che il maltempo portera’ raffiche di un vento che “potrebbe addirittura superare i 100 kmh”. “In queste ore – afferma il sindaco – il personale della Protezione Civile comunale e della Polizia Locale, a cui si rivolge un sentito ringraziamento per il lavoro attento e senza sosta, e’ impegnato nel monitorare e mettere in sicurezza vari punti della citta’, dal centro alla periferia.

Sono stati registrati alcuni danni e cadute di calcinacci nella zona del centro storico. Per tale motivo, si raccomanda ai residenti della zona di prestare la massima attenzione. Si invita pertanto la cittadinanza a restare prudentemente a casa e di uscire solo ed esclusivamente in caso di urgente necessita’, ed a mantenersi lontani da alberi, cartelloni pubblicitari e zone che possano mettere a rischio la propria incolumita’. E’ stata inoltre predisposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale