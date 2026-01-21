Mafia, confiscati dalla Dia di Agrigento beni per 13 milioni di euro a imprenditore

La Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento ha dato esecuzione al provvedimento con cui la Corte d’appello di Palermo ha disposto in via definitiva la confisca di prevenzione dell’importante patrimonio, del valore complessivo di oltre 13 milioni di euro, accumulato da un imprenditore (poi deceduto) già operante nel settore della produzione e della commercializzazione di olio alimentare, ritenuto a suo tempo contiguo alla mafia della Valle dei Templi, e dedito tra anni ’80 e ’90 alla concessione di prestiti usurari per importi ingenti, legata alla propria attività commerciale. Il provvedimento ablativo, che ha interessato beni oggi intestati ai familiari, di importo sproporzionato rispetto ai redditi da questi all’epoca dichiarati, ha riguardato 30 immobili o parti di essi, tra fabbricati e terreni e tre complessi aziendali con sede nelle province di Agrigento e Messina.