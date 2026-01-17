L’Università Kore di Enna punta sui talenti del territorio: la nuova rubrica debutta con il successo dell’architetto nisseno Gianmarco Caruso

Un ponte tra l’università e il mondo del lavoro che parla il linguaggio dell’eccellenza. L’Università Kore di Enna ha lanciato sui propri canali social una nuova rubrica dedicata ai percorsi professionali di rilievo nati tra le sue mura, e il primo appuntamento è dedicato a un giovane talento nisseno: l’architetto Gianmarco Caruso.

Non si tratta solo di un tributo accademico, ma del riconoscimento di una carriera che sta portando il nome di Caltanissetta e della Sicilia, ben oltre i confini nazionali. Gianmarco Caruso, che ha frequentato con successo il dipartimento di ingegneria e architettura della Kore, è oggi un professionista affermato nel campo della modellazione 3D e della grafica digitale di alta qualità con il suo studio “NoZone”.

L’articolo mette in luce come la determinazione e la specializzazione tecnologica possano fare la differenza: partendo da importanti collaborazioni su scala nazionale, il percorso di Caruso si è spinto ben oltre i confini europei. La sua firma digitale ha infatti raggiunto scenari internazionali di grande prestigio, spaziando dai complessi progetti architettonici negli Emirati Arabi fino a interventi di rilievo in Africa. Quella di Caruso è la testimonianza di come la formazione ricevuta nel cuore della Sicilia possa competere con successo sui grandi mercati globali.

L’iniziativa editoriale parte dal presidente dell’associazione Alumni (dott. Stefano Dell’arte), condivisa con l’ufficio uke pass e l’ateneo; dedicare proprio a Gianmarco il “numero uno” di questo percorso sottolinea l’orgoglio dell’Ateneo nel vedere i propri studenti trasformarsi in leader del settore. Gianmarco Caruso rappresenta quella Sicilia che innova, che padroneggia i software più avanzati e che riesce a trasformare un’idea in un progetto concreto apprezzato a livello internazionale.

È una storia di successo che merita di essere raccontata, non solo per dare il giusto merito a un professionista del nostro territorio, ma anche per spronare i tanti giovani studenti che oggi scommettono sul proprio futuro restando in Sicilia.

Per approfondire la storia di Gianmarco Caruso, l’articolo completo è disponibile sui profili social ufficiali dell’Università Kore di Enna. https://www.instagram.com/p/DTkpSsujCKy/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

