Lions Club Lentini tra solidarietà e vicinanza, consegnati 100 buoni pasto per le famiglie in difficoltà

LENTINI – Consegnati cento buoni pasto per oltre mille euro ai parroci di Santa Tecla di Carlentini e Sant’Antonio di Lentini per le famiglie in difficoltà. L’iniziativa è stata promossa dal Lions club di Lentini in occasione della Settimana internazionale contro la fame “Aggiungi un posto a tavola” promossa da Lions International, che ha lanciato il service con un pranzo solidale per le famiglie in difficoltà assistite dalle Caritas delle chiese di Lentini, Carlentini e Francofonte.

L’iniziativa dei soci del club di Lentini, in sintonia con tutti i Lions d’Italia, intende manifestare solidarietà e vicinanza alle persone in difficoltà, a causa delle loro condizioni disagiate si sentono ancora più abbandonate e sole. Il Lions ha aderito all’iniziativa donando buoni pasto per oltre mille euro. I buoni spesa, sono stati consegnati don Salvatore Savaglia, parroco della chiesa Santa Tecla, don Antonino Cascio, parroco della chiesa Sant’Antonio da destinare alle famiglie seguite dalla Caritas dal Presidente del Lions Club Maria Teresa Raudino insieme ai componenti del consiglio direttivo del club service. “È stata una bellissima giornata di solidarietà, accoglienza e inclusione finalizzata a garantire un pasto sospeso a famiglia in difficoltà – ha detto la presidente del Lions club di Lentini Maria Teresa Raudino -. La bellezza e l’ importante dì questo service è stata riconosciuta anche da componenti di altri club service, mettendo in evidenza la grandezza dei Lions. E questo è veramente molto gratificante per tutti noi Lions. We serve”.