Lilt Caltanissetta, il 13 gennaio presentazione del calendario “Prevenzione? Io ci metto la faccia”

La LILT (Lega italiana lotta ai tumori) di Caltanissetta prosegue il suo cammino di sensibilizzazione alla prevenzione oncologica, partendo dalle nuove generazioni.

Martedì 13 gennaio alle ore 10.45 nei locali della biblioteca del Liceo scientifico “Alessandro Volta” (via Nino Martoglio, 1) di Caltanissetta il presidente Aldo Amico e i rappresentanti della Consulta giovanile Lilt presenteranno al pubblico e alla stampa il calendario 2026 intitolato “Prevenzione? Io ci metto la faccia” che ha coinvolto attivamente studenti, docenti, medici e volontari del territorio.