Iran, dilaga la protesta. Blackout internet da oltre 60 ore in tutto il Paese

Dom, 11/01/2026 - 08:30

(Adnkronos) – Nuove proteste sono scoppiate in serata a Teheran: decine di persone si sono radunate in un quartiere del nord della capitale nonostante il blackout di internet e la dura repressione delle autorità, come mostra un video verificato dall’Afp. Nel filmato, esplodono fuochi d’artificio su Punak Square, mentre i manifestanti battono pentole e intonano cori a sostegno dei sovrani Pahlavi, deposti dopo la rivoluzione islamica del 1979. Il blocco nazionale di internet in Iran è ormai in vigore da oltre 60 ore. A dichiararlo è l’Osservatorio indipendente Netblocks. “La misura censoria rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e al benessere degli iraniani in un momento cruciale per il futuro del Paese”, scrive su X, aggiungendo che il blackout “ha ormai superato le 60 ore”.
