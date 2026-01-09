Incendio doloso al mercato di Ortigia a Siracusa, il sindaco Italia: “Altro inquietante segnale della recrudescenza della criminalità in città”

Incendio doloso nella notte tra giovedì e venerdì ai danni del magazzino del caseificio Borderi all’interno del mercato di Ortigia, a Siracusa. “Un altro inquietante segnale della recrudescenza della criminalità in città – dice il sindaco di Siracusa, Francesco Italia -. Nonostante le statistiche descrivano un trend inverso, per il quale ringrazio le forze dell’ordine, nelle ultime settimane registriamo un incremento delle intimidazioni ai commercianti rispetto alle quali alzeremo ancora di più la guardia.

Come sempre con il prezioso coordinamento della prefettura, le istituzioni e le organizzazioni sociali sapranno reagire con iniziative che non saranno solo repressive – aggiunge -. Alla famiglia Borderi esprimo la mia solidarietà e l'invito a proseguire con maggiore slancio nella loro attività".