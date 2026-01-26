Incendiati auto e portone di casa nell’Agrigentino, arrestati padre e figlio minorenne

Padre e figlio, rispettivamente di 43 e 17 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato per aver appiccato il fuoco a un’autovettura e al portone di un’abitazione, determinando un concreto pericolo per la pubblica incolumità. I due, indagati per le ipotesi di reato di danneggiamento seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale, sono stati bloccati dai carabinieri a Castrofilippo (AGRIGENTO).

Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di oggetti atti a offendere e materiale infiammabile, ritenuti compatibili con i fatti contestati. Il minorenne è stato accompagnato in una struttura di prima accoglienza, come disposto dalla Procura del tribunale per i minorenni di Palermo, mentre il genitore, su disposizione della Procura di AGRIGENTO, è finito agli arresti domiciliari