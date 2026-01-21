Il Siracusano nel ciclone Harry, esonda il fiume Anapo: evacuate famiglie

E’ pesante il bilancio dei danni provocati dal ciclone Harry, che si è abbattuto su Siracusa e sull’intera provincia, mettendo a dura prova il sistema di emergenza e causando diffuse criticita’ sul territorio. I vigili del fuoco sono stati impegnati per tutta la notte in oltre 50 interventi, portando a piu’ di 220 il numero complessivo delle operazioni effettuate nelle ultime 48 ore. Nella serata di ieri, il Comune di Siracusa ha adottato misure straordinarie di protezione civile, disponendo l’evacuazione di numerose famiglie residenti in aree particolarmente esposte al rischio idrogeologico, tra cui contrada Pantanelli, a seguito dell’esondazione del fiume Anapo. Un’attività ininterrotta che prosegue anche mentre la fase più acuta dell’emergenza meteorologica si avvia verso la conclusione. Le squadre continuano a rispondere alle numerose richieste di intervento post-maltempo. Le operazioni riguardano frane, la rimozione di alberi e massi dalla sede stradale, infiltrazioni d’acqua, lo svuotamento di piani cantinati, oltre alla messa in sicurezza e rimozione di elementi esterni pericolanti come tendoni, cartelloni pubblicitari, lamiere e coperture divelte dal vento. Segnalati anche incendi di cavi elettrici e numerosi ascensori bloccati. Per far fronte all’elevato numero di richieste, stimato in circa 60 interventi ancora da evadere, il comando dei vigili del fuoco ha disposto turni straordinari di 24 ore, raddoppiando di fatto il personale operativo in servizio. (AGI) (Foto: SiracusaNews)