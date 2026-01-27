Giovanili Invicta 93Cento, segnali incoraggianti da Under 14 e 15

Continua la striscia positiva dell’Under 15 dell’Invicta 93Cento, guidata da coach Cordova e Mulè con il supporto del preparatore fisico La Malfa, che dà seguito all’ultima vittoria casalinga contro l’Aretusa imponendosi anche in trasferta sul campo di Avola.

Un successo importante, maturato grazie a una prestazione solida e convincente, che ha messo ancora una volta in evidenza la crescita tecnica e mentale di un gruppo sempre più compatto e consapevole dei propri mezzi. Risultato che consente ai giovani nisseni di agganciare nuovamente il secondo posto in classifica con una sola sconfitta, guardando ora con fiducia alla prossima trasferta contro la Pegaso Ragusa, penultima gara del girone di andata.

Impegno e grande carattere anche per l’Under 14, impegnata nella difficile trasferta contro la Virtus Ragusa. Il gruppo allenato da coach Abate e Falletta ha disputato una gara intensa e ricca di emozioni, lottando dal primo all’ultimo minuto contro un avversario di valore. I ragazzi sono riusciti a rimanere pienamente in partita, arrivando fino al -2 a tre minuti dalla fine del terzo quarto, prima di subire un piccolo break che ha permesso alla Virtus di mantenere il distacco e portare a casa la vittoria. Una sconfitta (64-51) che, al di là del risultato, conferma la crescita costante del gruppo e il buon lavoro svolto in palestra.

Il tutto sotto gli occhi attenti del presidente Terrana, che guarda con soddisfazione al futuro, consapevole che il percorso intrapreso è quello giusto e che il lavoro quotidiano su questi gruppi rappresenta la strada migliore da continuare a percorrere.