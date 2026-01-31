Frana Niscemi, Salvini: “Non diamo colpe ma aiutiamo”

“Non sto a dare colpe, ieri ho incontrato sindaci, amministratori siciliani e calabresi, non e’ il momento di cercare le colpe, e’ il momento di trovare i soldi e tagliare burocrazia perche’ ricostruiscano in fretta. Poi ci saranno le commissioni, i geologi, gli ingegneri e i tecnici. Non spetta a me dare colpe. Io in questo momento devo aiutare a far ripartire le ferrovie che ad esempio in una parte di Sicilia ripartiranno solo ai primi di marzo, quindi su questo ci stiamo impegnando”.

Cosi’ il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, a margine dell’iniziativa ‘Io sto col poliziotto. Vogliamo la tutela legale per le forze dell’ordine nel decreto sicurezza’ alla fermata tramviaria della stazione di Santa Maria Novella. Se c’e’ stata un’espansione urbanistica scellerata, chiarisce Salvini, “temo che non ci sia stata solo a Niscemi, perche’ io da ministro sto girando territori dove nei decenni passati si e’ costruito laddove evidentemente non si doveva costruire. Ma non basta andare in Sicilia, basta andare anche molto piu’ vicino, basta pensare alle alluvioni che colpiscono territori dove si e’ costruito, ripeto, nel secolo scorso, probabilmente in abbondanza”