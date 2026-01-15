Salute

Entra nella casa dell’ex moglie violando il divieto di avvicinamento, la donna chiama i carabinieri

Redazione

Entra nella casa dell’ex moglie violando il divieto di avvicinamento, la donna chiama i carabinieri

Gio, 15/01/2026 - 18:28

Condividi su:

A Palma di Montechiaro, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, di origini licatesi, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della donna, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

È stata la stessa vittima a dare l’allarme, rientrando a casa dopo alcune commissioni e trovando l’uomo all’interno dell’appartamento. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare l’indagato e di mettere in sicurezza la persona offesa. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di AGRIGENTO.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta