Entra nella casa dell’ex moglie violando il divieto di avvicinamento, la donna chiama i carabinieri

A Palma di Montechiaro, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, di origini licatesi, per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie, è stato sorpreso all’interno dell’abitazione della donna, in palese violazione delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

È stata la stessa vittima a dare l’allarme, rientrando a casa dopo alcune commissioni e trovando l’uomo all’interno dell’appartamento. Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di bloccare l’indagato e di mettere in sicurezza la persona offesa. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale “Di Lorenzo” di AGRIGENTO.